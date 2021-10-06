В Териберке завершают модернизацию уличного освещения

В 2020-2021 годах на территории Териберки Мурманским филиалом «Россети Северо-Запад» реализовывался масштабный инвестиционный проект по замене электрических сетей и ремонту объектов электросетевого хозяйства.

Реконструкция электросетевого хозяйства позволит повысить надежность электроснабжения потребителей села, особенно в осенне-зимний период.

В конце сентября подошли к завершению работы по модернизации и реконструкции энергопринимающего оборудования. Теперь Териберка оснащена новыми трансформаторными пунктами и кабельной линией на 6 киловольт.

Большая часть домов уже переподключена на новые линии электроснабжения. В настоящее время работы завершены на 95%.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, сетевой организацией совместно с администрацией села проведена модернизация уличного освещения на правобережной и левобережной стороне Териберки. В частности, установлено 9 опор и 31 светодиодный светильник, обновлено 360 метров электропровода.

Работы продлятся до 30 ноября текущего года.