В Териберке завершился ремонт фасада МКД на улице 1-я Пятилетка, 13а

Капитальный ремонт включал в себя работы в два этапа, на первом этапе были организованы работы по отбивке отслоившегося штукатурного слоя с последующим восстановлением, ремонту отмостки с устройством площадок крылец, замене оконных и дверных блоков в местах общего пользования.

В рамках второго этапа подрядной организацией выполнены работы по устройству утеплителя наружных стен фасада по каркасу, установки подсистемы и керамогранитных плит, монтажу новых защитных козырьков подъездов, а также оконных отливов и откосов.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, все работы по ремонту фасада были приняты в эксплуатацию специализированной комиссией.

Капремонт крыш и фасадов в Териберке ведётся в рамках реализации плана «На Севере – жить»

С декабря 2022 года и по март 2023 года в Териберке в рамках первого этапа выполнены и приняты еще два фасада, а также один фасад в рамках второго этапа на домах по улице Школьная.

Фото: https://gov-murman.ru