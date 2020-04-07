Мурманская область. Арктика (16+)07.04.20 11:45
Как сообщает «Мурманскавтодор», 7 апреля будет сформирована колонна для организованной проводки в село Териберка. Отправление колонны в 12 часов от
32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.
В Териберку автомобилисты пробираются опять гуськом
Как сообщает «Мурманскавтодор», 7 апреля будет сформирована колонна для организованной проводки в село Териберка. Отправление колонны в 12 часов от
«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.
Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.
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Последние комментарии
Сергей
06.04.20 16:03
Мне так и не ответили на вопрос
Рустем
03.04.20 22:54
Дурное и сомнительное заявление! К нему бы можно было прислушаться, если точно знать, что и ты сам, и окружающие люди не являются вирусоносителями. А инкубационный период у коронавируса, как сами же
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Ирина51
03.04.20 09:20
круто! Одним словом - мастерица!
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