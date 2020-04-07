В Териберку автомобилисты пробираются опять гуськом

Как сообщает «Мурманскавтодор», 7 апреля будет сформирована колонна для организованной проводки в село Териберка. Отправление колонны в 12 часов от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.