В Териберку едем организованной колонной

Сегодня, 13 мая, будет сформирована колонна для организованной проводки в с. Териберка из Мурманска. Отправление колонны ориентировочно с 17.00 до 18 часов от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

Как сообщает «Мурмнскавтодор», отправление колонны в обратном направлении будет производиться в зависимости от дорожной обстановки и погодных условий.

Специалисты «Мурманскавтодора» обращаются к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы (8152) 21-40-70.

Напомним, сегодня с 00.00 автоподъезд к селу Ковда на участке км 6+000 - км 6+490, в связи с холостыми сбросами воды через Ляхкоминский гидроузел. Автомобильное сообщение с селом Ковда прерывается на неопределённое время.