В Териберку и из неё едем по расписанию и только колонной

Как сообщает «Мурманскавтодор», в целях обеспечения перевозки населения в составе организованной колонны, 19 апреля рейс по маршруту «Мурманск –Териберка» отправится из областного центра в 17.00 с верхней площадки автовокзала. Билеты можно приобрести в кассе автовокзала с 9.00.

В этот же день будет сформирована колонна для организованной проводки в Териберку автовладельцев. Отправление колонны в 18.00 от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС.

В понедельник, 20 апреля, «Мурманскавтодор» планирует сформировать колонну для организованной проводки из села Териберка в Мурманск. Отправление состоится в 7.00 от а/п к селу Териберка, км 38+260 (табло переменной информации).

В целях обеспечения перевозки населения в составе организованной колонны 20 апреля в 7 часов отправится из села Териберка рейсовый автобус по маршруту «Териберка – Мурманск».

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.