В Териберку и обратно можно проехать только организованной колонной

Сегодня, 8 января, 6 часов был закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км и автоподъезд к селу Териберка с 0 км по 38 км в связи с ухудшением погодных условий: метель, усиление ветра, переметы, отсутствие видимости.

По информации ГОКУ «Мурманскавтодор», сегодня в 16 часов была сформирована колонна для организованной проводки транспорта от 32 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС до села Териберка и обратно - до 32 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС.

В 19.00 колонна отправится в Териберку и п. Туманный от 32 км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС и обратно - из села Териберка и п. Туманный до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС, км 32.

Специалисты «Мурманскавтодора» обращаются к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Телефон диспетчерской службы ГОКУ «Мурманскавтодор» (8152) 21-40-70.

Из-за штормового ветра, сильной метели и снежных перемётов, из-за которых видимость на дороге практически отсутствует, сотрудники #МЧСМурманск рекомендуют: при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах; принять меры для обеспечения своей безопасности при нахождении в пути; в случае возникновения ДТП или угрозы жизни и здоровью людей звонить на Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.