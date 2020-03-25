В Териберку и обратно проведут колонну машин

25 марта будет сформирована колонна для организованной проводки в село Териберка. Отправление колонны в 11.00 от 32 км автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС. По достижении села Териберка организованная колонна отправится в обратном направлении.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Телефон диспетчерской службы Мурманскавтодора (8152) 21-40-70.

В целях обеспечения перевозки населения в составе организованной колонны, 25 марта по маршруту № 241 «Мурманск –Териберка» отправится из города Мурманска в 10:00. Билеты можно приобрести в кассе автовокзала с 7.30. Бронирование билетов также возможно по адресу электронной почты avto-vokzal@mail.ru (круглосуточно).