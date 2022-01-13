В Териберку и Туманный добираемся только организованной колонной

Сегодня, 13 января, будет сформирована колонна для организованной проводки автотранспорта по закрытой автомобильной дороге к селу Териберка и посёлку Туманный. Отправление состоится в 13.00.

Колонна в сопровождении спецтехники проедет по трассам, которые по погодным условиям являются закрытыми. Самовольный выезд на автоподъезд к Териберке и автодорогу Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра является опасным для жизни и здоровья.

После прибытия колонн к месту назначения будут сформированы колонны в обратном направлении.

Специалисты «Мурманскавтодора» обращаются к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, колонна не является туристическим трансфером. Это экстренная мера, которая применяется для доставки медикаментов и продовольствия, а также иной помощи жителям населенных пунктов, которые из-за метелей остались отрезанными от регионального центра.

Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» 8(8152) 21-40-70.