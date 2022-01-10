В Териберку и Туманный можно проехать организованно на личном и общественном транспорте

Третий день из-за сильной метели закрыты дороги на Териберку и Туманный. Для организованной проводки по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС от км 32 до села Териберка и до посёлка Туманный сегодня будет сформирована колонна.

Отправление планируется около 15 часов от 32 километра автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС.

После будет сформирована колонна в обратном направлении. Время формирования колонны из с.Териберка и п.Туманный будет сообщено дополнительно.

«Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту. Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» 8(8152) 21-40-70.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, кроме того, изменится время отправления общественного транспорта в указанных направлениях. Время отправления автобусов по маршрутам №206 «Туманный – Мурманск» и №241 «Териберка – Мурманск» от остановки «Автовокзал» в городе Мурманске переносится на 14 часов.