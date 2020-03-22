В Териберку поедем гуськом

Как сообщает «Мурманскавтодор», автоподъезд к Териберке (км 0 - км 40) остаётся закрытым с 19 марта до улучшения погодных и дорожных условий.

Сегодня, 22 марта, будет сформирована колонна для организованной проводки в с. Териберка. Отправление колонны будет организованно только для легкового автотранспорта (без прицепов) ориентировочно в 10.00 от 0 км автоподъезда к селу Териберка. «Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.

Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.