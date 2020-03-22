Мурманская область. Арктика (16+)22.03.20 09:40
Сегодня, 22 марта, будет сформирована колонна для организованной проводки в с. Териберка. Отправление колонны будет организованно только для легкового автотранспорта (без прицепов) ориентировочно в 10.00 от
0 км автоподъезда к селу Териберка. «Мурманскавтодор» обращается к водителям с просьбой строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, который не допускает встречного движения, во избежание образования автомобильного затора.
В Териберку поедем гуськом
Как сообщает «Мурманскавтодор», автоподъезд к Териберке (км 0 - км 40) остаётся закрытым с 19 марта до улучшения погодных и дорожных условий.
Сегодня, 22 марта, будет сформирована колонна для организованной проводки в с. Териберка. Отправление колонны будет организованно только для легкового автотранспорта (без прицепов) ориентировочно в 10.00 от
Телефон диспетчерской службы «Мурманскавтодора» (8152) 21-40-70.
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