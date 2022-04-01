В Терском районе меняется расписание движения автобусного маршрута №6

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, что с сегодняшнего дня меняется расписание движения автобусов по муниципальному маршруту регулярных пассажирских перевозок Терского района № 6 «Ул. Беломорская – Ул. Луговая».

Теперь в субботние дни автобус будет курсировать по расписанию будних дней, а в воскресные дни будет выполняться 16 рейсов.

Кроме того, региональным Минтрансом принято решение с 1 мая продлить до улицы Луговой части рейсов автобусного маршрута №6 (короткого пути следования) до остановочного пункта «Ул. Совхозная».

Так, до 30 сентября автобусы будут отправляться от пункта «Ул. Беломорская» до ост. «Ул. Луговая» в 9.30 и 18.30, время отправления транспортных средств с остановочного пункта «ул. Луговая» запланировано в 10.00, 19.00 в будние дни и по субботам.

Расписание движения автобусов размещено на сайте регионального Минтранса.