В Терском районе отремонтировали дороги по плану «На Севере – жить»

В Терском районе Мурманской области завершены ремонты дорог в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В Умбе отремонтированы дороги на пяти переулках: Восточном, Полярном, Лесном, 1-м и 2-м Кирпичном. Подрядная организация обновила порядка двух тысяч кв. метров дорожного полотна проезжей части.

На улицах Восточная и Набережная, далее от дома №27 до улицы Комсомольская и на участке улицы Горная от дома 25 до дома 48 отремонтировано более трёх тысяч кв. метров дорожного покрытия. На всех объектах обочины дорог укреплены щебнем.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Варзуге отремонтирована улица Успенская. Подрядчик выполнил устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей на 1,6 тысячи кв. метрах дорожного покрытия.

Фото: https://gov-murman.ru