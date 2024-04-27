В Терском районе отремонтируют дороги по плану «На Севере – жить»

В Терском районе Мурманской области отремонтируют несколько дорог в рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

В Умбе отремонтируют дороги на пяти переулках: Восточном, Полярном, Лесном и на 1-м и 2-м Кирпичном. Общий объём запланированного ремонта дорожного полотна проезжей части составит порядка двух тысяч кв. метров.

На улицах Восточной и Набережной, от дома №27 до улицы Комсомольской и на участке улицы Горной от дома №25 до №48 по контракту запланировано отремонтировать более 1,5 тысячи кв. метров дорожного покрытия. На всех объектах подрядчик укрепит обочины дорог щебнем.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в Варзуге запланирован ремонт на улице Успенской. Подрядчик выполнит устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных и щебеночно-песчаных смесей на 1,6 тысячи кв. метров дорожного покрытия.

Фото: https://gov-murman.ru