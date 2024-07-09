В Терском районе планируется обустройство тротуара и лестницы к реке Варзуга по улице Успенская

Данная территория пользуется популярностью – ежегодно её посещают тысячи людей: как жители села Варзуга, так и туристы.

Несмотря на то, что местная администрация регулярно проводит поддерживающий ремонт спуска, сейчас тротуар, построенный в 2009 году, имеет значительный износ.

Средств на устройство нового тротуара в местном бюджете не хватает, в связи с чем по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса было принято решение о необходимости выделения 685 тысяч рублей из регионального бюджета, сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства.

Фото: https://gov-murman.ru