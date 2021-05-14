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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 11:30

В тестовом режиме возобновляется автобусный маршрут Апатиты-Мончегорск

С 14 мая в тестовом режиме возобновляется транспортное обслуживание северян по автобусному маршруту №210 «Апатиты-Мончегорск» по нерегулируемым тарифам. Поездки будут осуществляться два раза в неделю: в пятницу и в воскресенье с отправлением в 17.30 из г. Апатиты и в 19.00 из г. Мончегорск.

Такое решение было принято Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона в связи с большим количеством обращений граждан по данному вопросу.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в тестовый период планируется изучение пассажиропотока, а также предложений со стороны пассажиров. На основании этих данных будет принято решение о целесообразности возобновления транспортного обслуживания населения на маршруте №210 «Апатиты – Мончегорск» на постоянной основе.

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