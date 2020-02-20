В Тик-Губе незаконно возвели забор около дороги

«Мурманскавтодор» сообщает о планируемом сносе самовольно установленной постройки - забора на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Мурманской области Апатиты – Тик-Губа (км 1+620 – км 1+660) справа (кадастровый номер земельного участка автодороги 51:15:0000000:36) в районе домов №№ 30 и 31 в п. Тик-Губа.

Незаконную постройку – забор необходимо убрать до 26 марта текущего года. Как сообщает «Мурманскавтодор», в случае невыполнения требования о сносе, забора будет демонтирован предприятием.