В точке гибели танкера «Донбасс» в Баренцевом море будет спущен памятный венок

Из главной базы Северного флота в Баренцево море вышло гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», чтобы отдать почести экипажу танкера «Донбасс» и легендарному советскому разведчику-нелегалу, основателю знаменитой «Кембриджской пятёрки» Арнольду Дейчу, погибшим 7 ноября 1942 года в неравном бою с немецким эсминцем во время перехода в Исландию.

Перед выходом судна в море на причале в Североморске состоялся торжественный митинг с участием командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, который отметил важность сохранения исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны для воспитания защитников Отечества и граждан России.

Также перед участниками митинга выступили заместитель директора СВР генерал армии Евгений Колесников и один из ветеранов внешней разведки.

В завершение церемонии экипажу гидрографического судна был передан венок, который будет спущен на воду в точке гибели танкера «Донбасс» в Баренцевом море в районе 76 градуса северной широты и 45 градуса восточной долготы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на борту судна «Ромуальд Муклевич» находятся военнослужащие Северного флота, ветераны Службы внешней разведки России, а также съёмочная группа программы Сергея Брилёва, которая готовит специальный проект, посвященный легендарному разведчику Арнольду Дейчу и спланированный к выходу в эфир к 80-летию его героической гибели.

Фото: https://function.mil.ru/news