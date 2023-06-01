В том, что детство современных детей счастливее их собственного детства, убеждён лишь 1 из 5 россиян

1 июня — Международный день защиты детей. Лишь 1 из 5 россиян считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (51%) не считает детство нынешних детей более счастливым, чем своё. Эту позицию опрошенные чаще всего объясняют чрезмерной увлеченностью подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе. Напротив, каждый пятый (22%) убежден, что сегодняшние дети счастливее: родители уделяют им больше внимания, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности. Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 27% россиян: «В материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее».

Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать своё детство и критиковать душевное состояние современных детей. Так, если среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 46%, то среди россиян старше 45 лет — уже 56%. Убеждённость в том, что нынешнее поколение детей ничуть не счастливее предыдущих, наиболее характерно для респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (58%).

Необходимо отметить, что склонность идеализировать своё детство была присуща россиянам и ранее: так, и в 2007, и 2009 году, отвечая на аналогичный опрос «SuperJob», большинство не считало современных им детей более счастливыми. За 16 лет выросло число россиян, которые затрудняются оценить, чьё детство счастливее.

Время проведения опроса: 30—31 мая 2023 года.