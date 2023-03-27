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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 12:00

В том, что их работу в ближайшие 10 лет отберут роботы, чаще всего уверены переводчики, менеджеры по туризму и официанты, реже всего — врачи, строители и учителя

Раньше в полную автоматизацию своей работы больше всего верили операторы кол-центров, сегодня — менеджеры по туризму. Переводчиков, убежденных в скорой победе искусственного интеллекта в их профессии, за 3 года стало больше в 2 раза. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 представителей распространенных профессиональных групп из всех округов страны.

Студент РГГУ защитил дипломную работу по менеджменту, написанную ChatGPT. Среди российских менеджеров в полной или частичной победе искусственного интеллекта в их сфере убеждены более 40%. Так, например, в полную автоматизацию своей деятельности в течение ближайшего десятилетия верит 31% менеджеров по туризму (3 года назад — 16%), ещё 40% сегодня считают, что алгоритмизации подвергнется часть их обязанностей.

Переводчиков, убежденных в том, что их полностью заменят роботы, с 2020 года также стало больше в 2 раза. Ещё 57% считают, что автоматизации не миновать, но часть функций останется за людьми.

В том, что роботы полностью или частично заменят их на работе, убеждены 59% официантов, 58% пекарей и кондитеров, 57% менеджеров по работе с клиентами.

Реже всего прогнозы о замене своего труда алгоритмами поддерживают врачи (25%), строители (27%) и учителя (28%). Кстати, педагогов, предрекающих победу искусственного интеллекта, за 3 года стало меньше, видимо, у них было время оценить последствия удаленного обучения в ковид.

В возможность полной или частичной роботизации своей профессии стали реже верить сварщики, водители, строители, операторы кол-центров, бухгалтеры.

Дизайнеры и программисты, напротив, чаще говорят о том, что искусственный интеллект и дальше продолжит отбирать их функции, впрочем, полного отказа от человеческого труда в их сфере в ближайшие 10 лет не случится.

Время проведения опроса: 13 февраля — 22 марта 2023 года.

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