По сравнению с 2018 годом россияне стали реже ощущать при трудоустройстве дискриминацию по возрасту, семейному положению и наличию детей — сказывается распространение удаленной работы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В том, что на рынке труда существует дискриминация по возрасту, сегодня убеждены 65% россиян, однако сталкивалось с ней лично меньшее число респондентов (39%, примерно поровну мужчин и женщин). О присутствии дискриминации по полу говорят 43% опрошенных, при этом ощутить гендерное неравенство на себе довелось каждому пятому (20%) — чаще женщинам, чем мужчинам (24% против 17%). В существовании дискриминации по наличию или отсутствию детей убеждён каждый третий россиянин (34%), а сталкивался с ней каждый пятый (20%) — опять же в основном женщины (44% против 23% среди мужчин). Каждый четвёртый (26%) уверен, что при трудоустройстве не исключена дискриминация по семейному положению, при этом лишь 18% столкнулись с этим явлением лично (20% женщин и 16% мужчин).

По сравнению с 2018 годом, когда «SuperJob» проводил аналогичное исследование, сократилось число респондентов, уверенных в существовании на российском рынке труда дискриминации по возрасту, семейному положению и наличию детей. Стало меньше и тех, кто в процессе поиска работы лично сталкивался с различными дискриминирующими ситуациями. За время пандемии COVID-19 обычным явлением стала удаленная работа: результат труда специалиста важнее его возраста, пола и семейного статуса.