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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.23 12:30

В топ-3 городов по количеству жалоб на неубранный снег вошли Мурманск, ЗАТО Александровск и Кировск

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1182 сообщения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 866. Об этом вчера сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

«Количество сообщений по уборке снега, согласно данным системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север», снизилось на 33% относительно предыдущего отчетного периода, несмотря на обильные снегопады. В топ-3 городов по количеству жалоб на неубранный снег вошли Мурманск, ЗАТО Александровск и Кировск», – рассказал Алексей Медведев.

В блоке «ЖКХ» основную массу сообщений составили сигналы жителей ЗАТО город Североморск, где на минувшей неделе для проведения аварийных ремонтных работ на тепловых сетях была прекращена подача горячей воды и отопления в микрорайоне №9.

Кроме того, 16 февраля житель Умбы сообщил, что ближайший и единственный проезд к водопроводной колонке был перекрыт из-за передачи его под индивидуальное жилищное строительство. Пользователь попросил разместить колонку на улице Набережная, так как ходить на соседнюю улицу с ведрами за водой неудобно. Администрация Терского района передала заявку в «Мурманскводоканал», однако ответ ожидается только 3 апреля.

Затянувшееся решение получило обращение жителей Апатитов от 1 марта, проживающих в доме №21 по улице Ферсмана. Северяне пожаловались на сугробы снега между их домом и домов №28 по улице Космонавтов. Жильцы опасаются, что весной территория окажется затоплена, как в прошлые годы. Срок уборки уже дважды перенесен. На данный момент со снегом обещают разобраться 28 марта.

В блоке «Дороги» северяне информировали о необходимости расчистки отдельных транспортных магистралей области от снега.

В блоке «Здравоохранение» северяне уточняют различные вопросы организации медицинского обслуживания в отдельных ЛПУ и интересуются возможностями попасть к тем или иным специалистам.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, большинство вопросов в блоке «Социальное обслуживание и защита» касались переселения из аварийного жилья или предоставления муниципального жилья льготным категориям граждан.

Среди отдельных сигналов отмечен вопрос северянки, которая попросила рассмотреть возможность в регионе отменить у авиакомпаний плату за перевес багажа для ребят, которые улетают в зону СВО и везут запасы не только для себя, но и своим сослуживцам.

«Касаемо данного обращения – оно в работе. Прошу руководство аппарата правительства проконтролировать, чтобы отраслевики довели его до логического завершения», — заключил губернатор Андрей Чибис.

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