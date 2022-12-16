В топ-3 популярных направлений зимнего отдыха вошёл Мурманск

Россияне этой зимой чаще всего приобретают путевки в Санкт-Петербург, Карелию, Мурманск и Сочи, следует из исследования банка «Русский стандарт» и компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг «RS TLS».

Согласно исследованию, имеющемся в распоряжении ТАСС, в пятёрку направлений, куда чаще всего этой зимой россияне берут путевки, вошли Санкт-Петербург (средний чек одной покупки в этом городе у туристов составляет 6738 рублей), Карелия (средняя сумма покупки - 2248), Мурманск (средний чек - 1523), Сочи (4504) и Подмосковье (1032 рубля).

«Внутренний туризм пользуется неизменным спросом, как и в другие сезоны. Но при этом направления - лидеры меняются в зависимости от времени года. Впервые в путешествиях по России первенство занимают направления с яркими зимними природными явлениями. В этом году Карелия и Мурманск, где лучше всего наблюдать зимой за северным сиянием, лишь немногим уступили по числу оформленных путевок бессменному лидеру спроса - Санкт-Петербургу», - уточнили авторы исследования.

В Сочи зимой в основном едут покататься на лыжах и сноубордах, а в Подмосковье россияне выбирают отдых на современных оздоровительных курортах, указали авторы исследования.