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Мурманская область. Арктика (16+)10.10.24 14:00

В топ-5 лучших городов для карьеры вошли Екатеринбург, Тюмень и Казань

Лучшими городами для построения карьеры, по мнению их жителей, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 20500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.

Лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей (+2 процентных пункта по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад). Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов. Выше всего перспективы роста в должности и уровне дохода в своём городе москвичи и петербуржцы оценивали в 2018 году, тогда количество голосов практически сравнялось: 74 и 72% соответственно.

Где ещё большинство экономического населения высоко оценивает карьерные возможности: 50-процентный барьер в рейтинге в этом году удалось преодолеть не только двум столицам, но и Екатеринбургу (также 55%), Тюмени (52%), Казани (51%).

Количество тех, кто позитивно оценивает карьерные возможности в своём городе, превышает число настроенных негативно в Нижнем Новгороде и Краснодаре (по 42% жителей назвали их лучшими для карьеры), Ростове-на-Дону (41%), Новосибирске (40%) и Владивостоке (38%). В Самаре число голосов разделилось пополам (по 37%).

Сложнее всего с построением карьеры, судя по мнению жителей, — в Новокузнецке и Кирове (лишь по 17% опрошенных считают их лучшими городами для карьеры), а также Астрахани (19%).

За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное населения стало смотреть на карьерный рост в свом городе более позитивно: так, сразу на 21 п.п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п.п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, +14 п.п — Пермь.

Время проведения опроса: 9 августа — 7 октября 2024 года.

Вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»

Города с населением от 500 тыс. человек

Вариант ответа

Города с населением от 1 млн человек

Да

Нет

Затрудняюсь

 ответить

Москва

72%

13%

15%

Санкт-Петербург

57%

18%

25%

Екатеринбург

55%

28%

17%

Тюмень

52%

26%

22%

Казань

51%

27%

22%

Нижний Новгород

42%

35%

23%

Краснодар

42%

38%

20%

Ростов-на-Дону

41%

38%

21%

Новосибирск

40%

34%

26%

Красноярск

39%

37%

24%

Владивосток

38%

29%

33%

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