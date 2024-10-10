В топ-5 лучших городов для карьеры вошли Екатеринбург, Тюмень и Казань
Лучшими городами для построения карьеры, по мнению их жителей, являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 20500 граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.
Лучшим городом для карьеры считают столицу 72% экономически активных москвичей (+2 процентных пункта по сравнению с результатами аналогичного опроса, проведенного год назад). Санкт-Петербург на второй строке рейтинга с 57% голосов. Выше всего перспективы роста в должности и уровне дохода в своём городе москвичи и петербуржцы оценивали в 2018 году, тогда количество голосов практически сравнялось: 74 и 72% соответственно.
Где ещё большинство экономического населения высоко оценивает карьерные возможности: 50-процентный барьер в рейтинге в этом году удалось преодолеть не только двум столицам, но и Екатеринбургу (также 55%), Тюмени (52%), Казани (51%).
Количество тех, кто позитивно оценивает карьерные возможности в своём городе, превышает число настроенных негативно в Нижнем Новгороде и Краснодаре (по 42% жителей назвали их лучшими для карьеры), Ростове-на-Дону (41%), Новосибирске (40%) и Владивостоке (38%). В Самаре число голосов разделилось пополам (по 37%).
Сложнее всего с построением карьеры, судя по мнению жителей, — в Новокузнецке и Кирове (лишь по 17% опрошенных считают их лучшими городами для карьеры), а также Астрахани (19%).
За прошедший год в подавляющем числе мегаполисов экономически активное населения стало смотреть на карьерный рост в свом городе более позитивно: так, сразу на 21 п.п. улучшились оценки Тюмени, рост на 15 п.п. показали Екатеринбург, Краснодар и Ижевск, +14 п.п — Пермь.
Время проведения опроса: 9 августа — 7 октября 2024 года.
Вопрос: «Считаете ли вы свой город лучшим городом для вашей карьеры?»
|
Города с населением от 500 тыс. человек
|
Вариант ответа
|
Города с населением от 1 млн человек
|
Да
|
Нет
|
Затрудняюсь
ответить
|
Москва
|
72%
|
13%
|
15%
|
Санкт-Петербург
|
57%
|
18%
|
25%
|
Екатеринбург
|
55%
|
28%
|
17%
|
Тюмень
|
52%
|
26%
|
22%
|
Казань
|
51%
|
27%
|
22%
|
Нижний Новгород
|
42%
|
35%
|
23%
|
Краснодар
|
42%
|
38%
|
20%
|
Ростов-на-Дону
|
41%
|
38%
|
21%
|
Новосибирск
|
40%
|
34%
|
26%
|
Красноярск
|
39%
|
37%
|
24%
|
Владивосток
|
38%
|
29%
|
33%