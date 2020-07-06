В топ-7 самых интересных морских музеев России попал Североморский музей истории города и флота

Один из российских сервисов бронирования жилья для отдыха провел опрос в соцсетях и выяснил самые интересные морские музеи России. По их данным, Североморский музей истории города и флота делит четвёртое место с музеями Балтийского флота и Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке.

Большинство россиян (41,94%) проголосовали за Военно-исторический музей Черноморского флота в Севастополе. На втором месте - Центральный военно-морской музей в Санкт-Петербурге - 24,19% голосов. «Бронзу» получает Крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске - 12,9% туристов проголосовали за крейсер.

По данным опроса про самые интересные морские музеи, туристы отметили музей Балтийского флота в Калининградской области, Североморский музей истории города и флота в Мурманской области и музей морского флота Дальневосточного морского пароходства во Владивостоке (по 6,45%), а также музейно-мемориальный комплекс истории Военно-морского флота в Москве (1,61%).