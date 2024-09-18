В топ тем сообщений северян в социальных сетях вошли вопросы отсутствия горячей воды, неисправного уличного освещения, гражданской обороны и ремонта дорог

За неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1662 сообщения северян в социальных сетях. Число сообщений снизилось в сравнении с прошлой неделей на 3%. Об этом сообщил 16 сентября на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В топ тем вошли вопросы отсутствия горячей воды, неисправного уличного освещения, гражданской обороны и ремонта дорог.

Рост сообщений отмечен только по блоку «Безопасность», это связано с проводимыми испытаниями систем оповещения. По областному центру отмечено снижение числа сообщений на 7%. В блоке ЖКХ основными темами обсуждения мурманчан были плохое качество воды и работа управляющих компаний.

Высокая активность жителей Полярных Зорь связана с проведением «прямой линии» главы. В Североморске жители жаловались на отсутствие горячей воды, на ухудшение показателей воды. Жители Кольского района уточняли сроки ограничения движения на дороге в Териберку. В Оленегорске в блоке «Безопасность» вопросы были связаны с проводимыми испытаниями систем оповещения. В ЗАТО Видяево жители просили отремонтировать дорогу, ведущую в населённый пункт.

Артём Марышев привёл негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. Жители Североморска ещё 24 мая просили убрать брошенный автомобиль у дома №15 по улице Душенова. Администрация до сих пор не решила проблему, оставив вопрос на контроле до 10 октября. 24 августа жительница дома №19 по ул. Дзержинского в Мурманске сообщила о проблемах с наружным освещением, но неисправности осветительного оборудования не были устранены. Администрация обещает решить проблему до 19 сентября. Андрей поручил ускорить решение этих вопросов, а также обратить внимание на сигналы северян, которые оставлены в комментариях под трансляцией оперативного совещания.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. Так, в Снежногорске на ул. Павла Стеблина, 16 демонтировали оставшиеся от старой детской площадки элементы. В Молочном по просьбам жителей укреплена продольная балка на пешеходном мосту. В Мурманске в районе остановки «проспект Кольский» заменены кольцо и крышка люка.