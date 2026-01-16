Кошелёк: каждый десятый экономически активный россиянин готов полностью перевести свою зарплату «в цифру»ТЕЛЕКОМПАНИЯ «АРКТИК-ТВ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТА
Мурманская область. Арктика (16+)16.01.26 14:00

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения января.

Лучшие вакансии января

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей специального транспорта.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Самары.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

В Москве в топ вошла вакансия главного инженера, в Санкт-Петербурге — директора интернет-магазина, в Воронеже — исполнительного директора, в Екатеринбурге — финансового директора, в Казани — руководителя проекта, в Краснодаре — главного инженера по информационной безопасности, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Челябинске — главного врача диагностического центра.

Москва 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Ведущий программист «1C»

300 000 — 350 000 рублей

2

Врач-косметолог

от 300 000 рублей

3

Врач травматолог-ортопед

от 250 000 рублей

4

Главный инженер

от 250 000 рублей

5

Менеджер по продажам и стратегическому развитию партнерской сети (технологические экосистемы)

250 000 рублей

6

Водитель (категория Е)

224 000 — 240 000 рублей

7

Главный эксперт (проектирование объектов энергетики)

220 000 рублей

8

Руководитель отдела продаж

200 000 — 300 000 рублей

9

Главный инженер по монтажу технологических трубопроводов

200 000 — 300 000 рублей

10

Врач-офтальмолог

от 200 000 рублей


Санкт-Петербург 

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-рентгенолог

от 220 000 рублей

2

Директор интернет-магазина

200 000 — 300 000 рублей

3

Главный бухгалтер

от 200 000 рублей

4

Врач психиатр-нарколог

от 200 000 рублей

5

Врач стоматолог-терапевт

от 200 000 рублей

6

Фрезеровщик

от 200 000 рублей

7

Главный юрисконсульт

198 000 рублей

8

Менеджер по продажам

от 190 000 рублей

9

Арматурщик-бетонщик

от 190 000 рублей

10

Директор магазина

180 300 — 230 400 рублей

Новости муниципалитетов

Аналитика (18+)Цифровой скачок в метрологии: hh.ru выявил новые требования в вакансиях метрологов по СЗФО
Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
