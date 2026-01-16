В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения января.
Лучшие вакансии января
В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей специального транспорта.
В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.
Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Самары.
Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.
В Москве в топ вошла вакансия главного инженера, в Санкт-Петербурге — директора интернет-магазина, в Воронеже — исполнительного директора, в Екатеринбурге — финансового директора, в Казани — руководителя проекта, в Краснодаре — главного инженера по информационной безопасности, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Челябинске — главного врача диагностического центра.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
300 000 — 350 000 рублей
|
2
|
от 300 000 рублей
|
3
|
от 250 000 рублей
|
4
|
от 250 000 рублей
|
5
|
Менеджер по продажам и стратегическому развитию партнерской сети (технологические экосистемы)
|
250 000 рублей
|
6
|
224 000 — 240 000 рублей
|
7
|
220 000 рублей
|
8
|
200 000 — 300 000 рублей
|
9
|
200 000 — 300 000 рублей
|
10
|
от 200 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 220 000 рублей
|
2
|
200 000 — 300 000 рублей
|
3
|
от 200 000 рублей
|
4
|
от 200 000 рублей
|
5
|
от 200 000 рублей
|
6
|
от 200 000 рублей
|
7
|
198 000 рублей
|
8
|
от 190 000 рублей
|
9
|
от 190 000 рублей
|
10
|
180 300 — 230 400 рублей