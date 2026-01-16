Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения января.

Лучшие вакансии января

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей специального транспорта.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Самары.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Краснодара.

В Москве в топ вошла вакансия главного инженера, в Санкт-Петербурге — директора интернет-магазина, в Воронеже — исполнительного директора, в Екатеринбурге — финансового директора, в Казани — руководителя проекта, в Краснодаре — главного инженера по информационной безопасности, в Ростове-на-Дону — главного инженера проекта, в Челябинске — главного врача диагностического центра.

Москва



Санкт-Петербург