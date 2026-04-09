В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения апреля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 130000 рублей в месяц — в топе вакансий Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 120000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Новосибирска, Красноярска.

В Москве в топ вошла вакансия автоэлектрика, в Санкт-Петербурге — руководителя девелоперского проекта, в Волгограде — управляющего цехом, в Воронеже — биотехнолога, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — руководителя IT-проектов, в Нижнем Новгороде — главного бухгалтера, в Самаре — заведующего производством, в Уфе — руководителя отдела продаж, в Челябинске — заведующего кулинарным производством.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач акушер-гинеколог

от 350 000 рублей

2

Руководитель отдела продаж

от 300 000 рублей

3

Врач стоматолог-терапевт

от 300 000 рублей

4

Главный инженер

300 000 рублей

5

Руководитель отдела по общим вопросам

от 280 000 рублей

6

Главный юрисконсульт

270 900 рублей

7

Врач-психиатр

250 000 — 300 000 рублей

8

Автоэлектрик/диагност

от 250 000 рублей

9

Главный механик

от 250 000 рублей

10

Инженер-программист

от 250 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Врач-рентгенолог МРТ

от 220 000 рублей

2

Генеральный менеджер загородного комплекса

от 220 000 рублей

3

Руководитель девелоперского проекта

от 200 000 рублей

4

Производитель работ (дорожное строительство)

от 200 000 рублей

5

Инженер-проектировщик ОВиК

от 190 000 рублей

6

Директор магазина

180 000 — 230 000 рублей

7

Врач-терапевт участковый

от 180 000 рублей

8

Врач травматолог-ортопед детский

от 180 000 рублей

9

Ведущий инженер-конструктор

от 180 000 рублей

10

Начальник группы системотехники

159 000 рублей

