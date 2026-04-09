Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал вакансии в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске — и отобрал самые интересные предложения апреля.

В топе лучших предложений — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также вакансии для квалифицированных рабочих и водителей.

В Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе, Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 130000 рублей в месяц — в топе вакансий Казани, Красноярска, Новосибирска, Омска.

Предложения для инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Уфы.

Предложения для квалифицированных рабочих с зарплатой свыше 120000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Новосибирска, Красноярска.

В Москве в топ вошла вакансия автоэлектрика, в Санкт-Петербурге — руководителя девелоперского проекта, в Волгограде — управляющего цехом, в Воронеже — биотехнолога, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — руководителя IT-проектов, в Нижнем Новгороде — главного бухгалтера, в Самаре — заведующего производством, в Уфе — руководителя отдела продаж, в Челябинске — заведующего кулинарным производством.

