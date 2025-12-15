Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
Мурманская область. Арктика (16+)15.12.25 18:00

В топе лучших вакансий декабря 2025 года специалисты в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 83000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения декабря. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

В топе лучших предложений — вакансии в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле и управлении.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Перми и Челябинска.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми и Самары.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя бэк-офиса инвестиционного фонда, в Санкт-Петербурге — главного врача, в Воронеже — начальника участка пути, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — заместителя начальника сметного отдела, в Краснодаре — руководителя группы технической поддержки, в Новосибирске — начальника строительного участка, в Уфе — главного бухгалтера.

Москва

Должность

Предлагаемая зарплата

1

ML-инженер

от 300 000 рублей

2

Автоэлектрик-диагност

от 300 000 рублей

3

Финансовый директор

от 250 000 рублей

4

Инженер-программист

от 250 000 рублей

5

Инженер-конструктор

от 250 000 рублей

6

Заведующий травматологическим отделением

от 250 000 рублей

7

Менеджер по продажам и стратегическому развитию партнерской сети (оборудование)

250 000 рублей

8

Врач ультразвуковой диагностики

от 220 000 рублей

9

Врач-офтальмолог детский

200 000 — 220 000 рублей

10

Руководитель бэк-офиса инвестиционного фонда

от 200 000 рублей


Санкт-Петербург

Должность

Предлагаемая зарплата

1

Главный врач

от 400 000 рублей

2

Начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации

250 000 рублей

3

Врач-уролог

200 000 — 250 000 рублей

4

Главный специалист/ведущий инженер-проектировщик отдела генплана

от 180 000 рублей

5

Администратор по информационной безопасности

170 000 — 200 000 рублей

6

Менеджер по продажам (зарплатный проект)

160 000 — 300 000 рублей

7

Установщик автомобильного оборудования

150 000 — 250 000 рублей

8

Врач-стоматолог (имплантолог-ортопед)

150 000 — 250 000 рублей

9

Программист-наладчик

150 000 — 200 000 рублей

10

Менеджер по продажам (логистические услуги)

140 000 — 300 000 рублей

-

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
