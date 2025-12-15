В топе лучших вакансий декабря 2025 года специалисты в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 83000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения декабря. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!
В топе лучших предложений — вакансии в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле и управлении.
В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.
Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Перми и Челябинска.
Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми и Самары.
В Москве в топ вошла вакансия руководителя бэк-офиса инвестиционного фонда, в Санкт-Петербурге — главного врача, в Воронеже — начальника участка пути, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — заместителя начальника сметного отдела, в Краснодаре — руководителя группы технической поддержки, в Новосибирске — начальника строительного участка, в Уфе — главного бухгалтера.
Москва
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 300 000 рублей
|
2
|
от 300 000 рублей
|
3
|
от 250 000 рублей
|
4
|
от 250 000 рублей
|
5
|
от 250 000 рублей
|
6
|
от 250 000 рублей
|
7
|
Менеджер по продажам и стратегическому развитию партнерской сети (оборудование)
|
250 000 рублей
|
8
|
от 220 000 рублей
|
9
|
200 000 — 220 000 рублей
|
10
|
от 200 000 рублей
Санкт-Петербург
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
от 400 000 рублей
|
2
|
Начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации
|
250 000 рублей
|
3
|
200 000 — 250 000 рублей
|
4
|
Главный специалист/ведущий инженер-проектировщик отдела генплана
|
от 180 000 рублей
|
5
|
170 000 — 200 000 рублей
|
6
|
160 000 — 300 000 рублей
|
7
|
150 000 — 250 000 рублей
|
8
|
150 000 — 250 000 рублей
|
9
|
150 000 — 200 000 рублей
|
10
|
140 000 — 300 000 рублей