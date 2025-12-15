В топе лучших вакансий декабря 2025 года специалисты в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» проанализировал 83000 вакансий в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске — и отобрал самые интересные предложения декабря. Не упустите шанс получить работу, о которой многие могут только мечтать!

В топе лучших предложений — вакансии в IT и финансах, строительстве и промышленности, здравоохранении, логистике и автосервисе, а также в розничной торговле и управлении.

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске в топе лучших зарплатных предложений — врачи.

Вакансии водителей на зарплату свыше 150000 рублей в месяц — в топе вакансий Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Омска, Перми и Челябинска.

Предложения для квалифицированных рабочих и инженеров с зарплатой свыше 150000 рублей в месяц разместили работодатели Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Перми и Самары.

В Москве в топ вошла вакансия руководителя бэк-офиса инвестиционного фонда, в Санкт-Петербурге — главного врача, в Воронеже — начальника участка пути, в Екатеринбурге — главного юрисконсульта, в Казани — заместителя начальника сметного отдела, в Краснодаре — руководителя группы технической поддержки, в Новосибирске — начальника строительного участка, в Уфе — главного бухгалтера.

Москва



Санкт-Петербург