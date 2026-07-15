В топе надёжных банков зумеры чаще выбирают «Т-Банк», «Альфа-Банк» и «Ozon Банк», бумеры — «ВТБ», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк». «Сбер» лидирует у представителей любых поколений

«Сбер» — бесспорный лидер в рейтинге самых надёжных банков России. В топ-3 вошли «ВТБ» и «Т-Банк». К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Респонденты выбирали три самых надёжных, на их взгляд, финансовых организации из 25 банков с самым большим размером капитала.

«Сбербанк» сохраняет лидерство с 61% голосов. «ВТБ» на втором месте с 43%. «Т-Банк» набрал 35% голосов (+13 процентных пунктов за три года). «Газпромбанк» с 13% опустился на пятую позицию, пропустив вперёд «Альфа-Банк», который показал прирост с 2022 года с 18% до 29%. Прорыв года — «Ozon Банк», дебютировавший в рейтинге сразу с шестой строки (11%) и обошедший «Россельхозбанк» (7%).

«Райффайзен Банк» и «Совкомбанк» набирают 5 и 4% голосов соответственно. Банк «РОССИЯ», «Точка» и «ОТП Банк» получили по 2%.

Доля скептиков, не доверяющих ни одному крупному банку, составляет 8%, ещё 7% затруднились с ответом.

«Сбер», «ВТБ», «Т-Банк» и «Ozon Банк» у женщин несколько популярнее, чем у мужчин. У «Газпромбанка» есть лёгкий перевес мужских голосов.

У представителей поколения Z больше популярны «Т-Банк», «Альфа-Банк» и «Ozon Банк», с увеличением возраста опрошенных уровень доверия к этим кредитным организациям снижается. Зумеры реже голосовали за «ВТБ», «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», у этих финансовых компаний основная группа поддержки — миллениалы и бумеры. «Сбер» одинаково популярен и является лидером рейтинга у представителей любых поколений.

С ростом уровня дохода опрошенных симпатий к «Сберу», «ВТБ», «Т-Банк»у и «Ozon Банку» становится меньше, а «Газпромбанк» и «Россельхозбанк», напротив, набирают голоса.

В открытом опросе, где экономически активные россияне называли один банк, который они однозначно порекомендовали бы своим родственникам, друзьям, знакомым, лидирует «Сбер» (23% голосов). В топ-5 вошли «ВТБ» (12%), «Т-Банк» (11%), «Альфа-Банк» (8%) и «Ozon Банк» (2%).

Интересные результаты мы получили в опросе о том, в какой банк россияне не стали бы рекомендовать обращаться. «Сбер» — самый надёжный, самый рекомендуемый и одновременно самый нерекомендуемый банк. 15% россиян специально предостерегут от обращения в «Сбер» своих близких. «Т-Банк» и «Альфа-Банк» на втором и третьем местах в списке нерекомендуемых с 8 и 7% голосов соответственно. «ВТБ» однозначно не будут советовать 5%, «Совкомбанк» — 3%, «Русский стандарт» и «Россельхозбанк» — по 2%.

Время проведения опроса: 13—25 апреля 2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».