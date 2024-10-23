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Мурманская область. Арктика (16+)23.10.24 13:00

В топе основных жалоб северян - ненадлежащее качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, нехватка врачей

За прошедшую неделю Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1400 сообщений северян в социальных сетях. Об этом 21 октября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев. В топе основных тем: ненадлежащее качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, нехватка врачей, ямы на дорогах, вывоз мусора.

Отмечается снижение числа сообщений по блокам «ЖКХ» и «Дороги».

Рост количества сообщений по теме «Здравоохранение» вызван появившейся в некоторых пабликах новостью о закрытии офиса врача общей практики в Мурманске на улице Кильдинской. Как пояснили в региональном Минздраве, офис врача общей практики на ул. Кильдинской, 17 не закрывался, в октябре-ноябре на работу будет принят новый врач. На период оформления нового специалиста пациенты двух терапевтических участков получают медицинскую помощь в ближайших отделениях Мурманской городской поликлиники №1, расположенных в пешей доступности.

Также отмечено увеличение числа жалоб на переполненные мусорные контейнеры. Большинство сигналов по этой проблеме поступило из Мурманска. Рост числа сообщений по сравнению с прошлой неделей отмечен только в Печенгском округе. Жители Заполярного жаловались на холод в квартирах, интересовались сроками завершения ремонта дороги на улице Бредова в Никеле, а также просили провести комплексную проверку состояния спортивных и детских площадок в Никеле.

Артём Марышев привёл негативные примеры затягивания решений ряда проблем, о которых сигнализировали северяне. Ещё в августе жительница Печенгского округа рассказала, что на лыжной трассе находится свалка строительных отходов: бетон, старый асфальт и прочие промышленные отходы вперемешку с песком. 15 августа администрация Печенгского округа сообщила, что данная территория выбрана для временного складирования, весь строительный мусор будет убран. Однако, этого до сих пор не сделано. Мусор обещают убрать к только концу октября.

Руководитель ЦУР отметил и эффективную отработку жалоб, поблагодарив коллег за оперативное решение проблем жителей. Так, в Мурманске в центральном сквере отремонтировано плиточное покрытие, оперативно ликвидирован засор сети бытовой канализации на улице Книповича, в Оленегорске восстановлена работа светофора на улице Строительной.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
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Спасибо! Очень интересно!
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