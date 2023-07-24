В топе самых переоценённых сфер деятельности — работа депутатов, чиновников и менеджеров

Зарплаты депутатов, госслужащих и менеджеров россияне чаще всего называют неоправданно высокими. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Список самых переоцененных на рынке труда сфер деятельности возглавляют депутаты: их зарплаты считают неоправданно высокими 23% россиян. На втором месте — госслужащие (13%), на третьем — менеджеры в различных отраслях (11%). По мнению 9% опрошенных, слишком много зарабатывают руководители, по мнению 6% — сотрудники IT-сферы, а 5% считают очень большими доходы футболистов. О гонорарах артистов с недоумением говорят 4%, о сверхдоходах блогеров — 2%. Ещё 15% назвали другие слишком переоцененные, по их мнению, профессии: упоминались банковские работники, журналисты, сотрудники бьюти-сферы, курьеры, риелторы, стоматологи и прочие.

2% россиян напоминают, что любой труд должен хорошо оплачиваться.

В том, что неоправданно высоки зарплаты чиновников, руководителей и айтишников, чаще убеждены мужчины. О космических доходах футболистов и блогеров больше говорят женщины.

По сравнению с 2021 годом, россияне стали значительно чаще отмечать переоцененность менеджеров.

Время проведения опроса: 11—21 июля 2023 года.