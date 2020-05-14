В ТОР «Столица Арктики» планируется включить проекты «Порт Лиинахамари» и терминал «Ударник»

Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики ведется работа по включению в территорию опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» проектов «Порт Лиинахамари» и строительства терминала «Ударник» (инвестор - компания «Норебо») в пос. Междуречье, следует из вчерашней видеотрансляции заседания Госкомиссии по Арктике под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева.

Проект терминала «Ударник» предполагает создание рефрижераторного морского терминала для рыбопромысловых компаний с объемом инвестиций в 3,9 млрд рублей.

На заседании Государственной̆ комиссии по вопросам развития Арктики, где обсуждалось введение системы преференций для инвесторов Арктической зоны, с докладом выступил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона подчеркнул, что создание ТОР «Столица Арктики» – стратегически важный проект для Мурманской области, реализация которого откроет новые горизонты развития для региона, и, главное, позволит повысить качество жизни северян. До 2035 года прогнозируемый объем поступлений в региональный бюджет от реализации проектов составляет более 40 миллиардов рублей.

«Всех поздравляю, что в Арктике появилась первая территория опережающего развития. Соответствующий для Мурманска статус – столица Арктики. Это серьезный стимул, чтобы инвестировать в Мурманскую область. На сегодняшний день четыре проекта уже вошли в ТОР. Статус ТОР даст возможность привлечь более 120 миллиардов инвестиций, объем налоговых отчислений, которые мы ожидаем получить от реализации проектов, составит 41,7 миллиарда рублей. И это только начало», – прокомментировал губернатор Андрей Чибис.

Напомним, в ТОР столица Арктики уже включены проекты «НОВАТЭК-Мурманск» (строительство Центра крупнотоннажных морских сооружений, объём инвестиций 79 млрд рублей), «Морской торговый порт Лавна» (угольный терминал, 20,6 млрд рублей), «Морской терминал Тулома» (терминал минудобрений и апатитового концентрата, 12,3 млрд рублей), а также проект международного делового и культурного центра.

Как сообщалось ранее, правительство РФ постановлением № 656 от 12 мая 2020 года утвердило создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Столица Арктики»

Минвостокразвития совместно с правительством Мурманской области сейчас ведется активная работа над включением в ТОР новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 16 миллиардов рублей. Это проект «Порт Лиинахамари» по созданию курорта на Кольском полуострове с возможностью приема круизных судов и проект по строительству рефрижераторного морского терминала для рыбопромышленных компаний в Минькино.