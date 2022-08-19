В Торецке ДНР подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры разместили опорные пункты и склады боеприпасов

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы №23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено;

в Днепре на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжёлой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась;

в Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники.

Кроме того, в Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и Дворца культуры (ул. Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита».

Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

Фото: https://vk.com/mil