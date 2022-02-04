В торговых точках региона цены на морковь и картофель пошли в рост, а белокочанная капуста подешевела

В магазинах Мурманской области с 22 по 28 января текущего года возросли цены на морковь (на 2,2%), картофель (на 1,1), пшено (на 0,9), вермишель (на 0,6%).

Как отмечает Мурманскстат, белокочанная капуста подешевела (на 2,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Статистическое ведомство отмечает, что наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.

А в это время Минэкономразвития РФ оценило годовую инфляцию в стране на 28 января на уровне 8,82% после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря, приводятся цифры в обзоре министерства «О текущей ценовой ситуации».

Росстат сообщил, что за неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее.

Вместе с тем цены на продукты питания выросли на 0,31% (0,21% неделей ранее) за счёт удорожания как плодоовощной продукции (1,14%), так и других продуктов питания (0,19%), отмечается в обзоре Минэкономразвития.

«В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% г/г (оценка может быть уточнена после выхода отчётных данных за январь 2022 года)», - оценило Минэкономразвития годовую инфляцию на 28 января (Росстат годовые оценки предоставляет только по итогам месяца).