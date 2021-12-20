В транспортно-логистическом классе гимназии №8 начались лекции специалистов АО «ММТП»

В транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска начался курс лекций нового учебного года, которые читают специалисты АО «Мурманский морской торговый порт». Первое занятие провел технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев. Как и подобает руководителю, отвечающему за внедрение в производство самых современных технических решений, Евгений Гуляев решил применить инновационный подход и в образовательном процессе. Он постарался учесть особенности восприятия информации современной молодежью и прогрессивные образовательные технологии.

«С учётом опыта предыдущих лекций я поставил перед собой задачу не просто рассказать про оборудование, которое применяется в порту, его специфику и обслуживание, но, прежде всего, заинтересовать ребят, вовлечь их в командный процесс принятия решения. Это важно с точки зрения умения работать в коллективе, где надо предлагать свои решения и слышать товарищей», - отметил Евгений Гуляев.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии № 8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

Помимо этого, портовики оказывают помощь в ремонте помещений гимназии. В этом году, благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и АО «ММТП», была отремонтирована столовая учебного заведения, закуплены новые столы и стулья, появились современная сантехника с сенсорным управлением и скоростные сушильные аппараты. Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики, химии и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

В завершение состоявшегося урока были рассмотрены итоги решения предложенных кейсов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247335%2Fwall-149919532_2307