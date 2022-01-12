В транспортно-логистическом классе гимназии №8 продолжаются лекции специалистов АО «ММТП»

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают читать лекции в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска. На этот раз к ученикам пришла заместитель начальника транспортно-экспедиторской конторы Александра Гончаренко. Как пояснила представитель предприятия, работа подразделения, прежде всего, касается грамотного учета и оформления грузов, контроля за его фактическим наличием на всех этапах транспортно-логистических операций.

«На работниках транспортно-логистической конторы лежит огромная ответственность, поскольку порт является связующим звеном для грузовладельцев, грузополучателей, контролирующих органов. От четкости организации учета поступающих и отправляемых грузов зависят результаты работы всех работников предприятия и наших партнеров», - отметила Александра Гончаренко.

Как уточнила А. Гончаренко, это направление работы имеет свою специфику. Необходимо не только понимать суть и характер погрузо-разгрузочных работ в порту, направления следования груза, но и быть в курсе изменений в законодательстве, практике его применении, а еще – быть внимательным и ответственным.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии №8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

Помимо этого, портовики оказывают помощь в ремонте помещений гимназии. В 2021 году, благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и АО «ММТП», была отремонтирована столовая учебного заведения, закуплены новые столы и стулья, появились современная сантехника с сенсорным управлением и скоростные сушильные аппараты. Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247621%2Fwall-149919532_2328