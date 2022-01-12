Эпидситуация диктует условия проведения крещенских купаний в Мурманской области«Короли рекламного места», или Монополистам бой!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.01.22 14:00

В транспортно-логистическом классе гимназии №8 продолжаются лекции специалистов АО «ММТП»

Специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» продолжают читать лекции в транспортно-логистическом классе гимназии №8 г. Мурманска. На этот раз к ученикам пришла заместитель начальника транспортно-экспедиторской конторы Александра Гончаренко. Как пояснила представитель предприятия, работа подразделения, прежде всего, касается грамотного учета и оформления грузов, контроля за его фактическим наличием на всех этапах транспортно-логистических операций.

«На работниках транспортно-логистической конторы лежит огромная ответственность, поскольку порт является связующим звеном для грузовладельцев, грузополучателей, контролирующих органов. От четкости организации учета поступающих и отправляемых грузов зависят результаты работы всех работников предприятия и наших партнеров», - отметила Александра Гончаренко.

Как уточнила А. Гончаренко, это направление работы имеет свою специфику. Необходимо не только понимать суть и характер погрузо-разгрузочных работ в порту, направления следования груза, но и быть в курсе изменений в законодательстве, практике его применении, а еще – быть внимательным и ответственным.

Напомним, транспортно-логистический класс в гимназии №8 г. Мурманска был открыт в 2016 году по инициативе градообразующего предприятия и стал первым в России специализированный классом этого профиля. В рамках учебной программы помимо основных предметов учащимся транспортно-логистического класса преподают менеджмент, маркетинг, обществознание, логистику и профессиональные термины преподаватели из Мурманского арктического государственного университета. В свою очередь, сотрудники АО «ММТП» проводят лекции по таким дисциплинам, как логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования порта, реализация экологических программ. Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место. После завершения обучения в гимназии учащиеся специализированного класса имеют возможность поступить на профильные дисциплины в высшие учебные заведения.

Помимо этого, портовики оказывают помощь в ремонте помещений гимназии. В 2021 году, благодаря совместным усилиям правительства Мурманской области и АО «ММТП», была отремонтирована столовая учебного заведения, закуплены новые столы и стулья, появились современная сантехника с сенсорным управлением и скоростные сушильные аппараты. Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247621%2Fwall-149919532_2328

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)На государственную пенсию надеются только 24% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро теряет почти 21 копейку-PRO Энергетику (18+)9,3 млрд кВтч электроэнергии выработает Кольская АЭС по итогам 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума успеет рассмотреть законопроект о QR-кодах в общественных местах до 1 февраля
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика