В ТРЦ «Форум» в Мурманске начало работу отделение МФЦ

В ТРЦ «Форум» в Мурманске открылось отделение МФЦ. Оно перемещено сюда до конца лета из ремонтируемых помещений центра на улице Хлобыстова. Как отметила заместитель министра цифрового развития Мурманской области Вера Орлова, благодаря предоставленной администрацией торгового центра площадке окна обслуживания мурманчан в период проведения в МФЦ ремонтных работ не будут сокращены.

На новой площадке МФЦ доступен весь спектр услуг, оказываемый учреждением. Услуги предоставляются в режиме предварительной записи в соответствии с установленным графиком работы, ознакомиться с которым можно на сайте ГОБУ «МФЦ МО».

Открытие обновленного отделения в Ленинском округе запланировано на начало сентября. В ходе ремонта будет обновлен интерьер залов ожидания, в новом формате оборудуют детский уголок и места для заявителей. В залах обслуживания вместо закрытых кабинок будут поставлены открытые рабочие места специалистов. Ремонт будет выполнен в цветовой гамме бренда «Мои Документы». Также планируется обновить системы отопления и водоснабжения.

Всего в 2022 году в Мурманске будет проведен капитальный ремонт двух отделений областного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Работы пройдут поочередно в центрах, расположенных на улице Хлобыстова (с апреля по август), а затем в центре на Щербакова (сентябрь – ноябрь).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, ремонт позволит увеличить количество окон обслуживания заявителей, что в немалой степени скажется на повышении качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. На эти цели из областного бюджета выделено около 23,4 млн рублей в рамках государственной программы «Информационное общество».

Фото: https://yandex.ru/maps/org/forum/1218551349/gallery/?ll=33.115657%2C68.921125&photos%5Bbusiness%5D=1218551349&photos%5Bid%5D=urn%3Ayandex%3Asprav%3Aphoto%3A2791539&z=15