В трёх школах Приморского района Запорожской области завершается капитальный ремонт

Капитальные работы ведутся в школах Коларовка, Зеленовка и Новоалексеевка Приморского района. Строителями из Мурманской области уже завершается ремонт во всех школах. Планируется открытие к 1 сентября.

Как сообщает региональное Министерство строительства, ремонт кровли в Новоалексеевской и Коларовской школах завершен на 100%. В Зеленовке - на 90%, также в школе завершается монтаж профлиста.

В школах были выполнены работы по обработке огне- и биозащитными составом, демонтажу шифера, устройству обрешеток, монтажу нового кровельного покрытия.

Восстановление инфраструктуры проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и военно-гражданской администрацией Приморского района Запорожской области.

Фото: https://gov-murman.ru