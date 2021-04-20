Губернатор Андрей Чибис в режиме видеоконференции вчера провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области. На повестке дня – готовность региона к сезону паводка и летнему пожароопасному периоду. Во встрече приняли участие руководители министерств, главы муниципальных образований, представители заинтересованных служб.

«За зимний период в регионе накоплено примерно столько же снега, сколько и в прошлом году. Несмотря на превышение нормы осадков в феврале и в марте, в целом за зиму снега выпало не больше нормы. Тем не менее это не снимает с нас задачу внимательно следить за ситуацией. Снег начал таять раньше, но не на всей территории Мурманской области», – сказал в приветственном слове Андрей Чибис.

Глава региона обратился к участникам заседания с просьбой открыто обозначать проблемы и риски прохождения весеннего паводка, если они существуют, чтобы совместно выработать необходимые решения.

Как доложила начальник Мурманского гидрометцентра Оксана Чаус, текущая гидрологическая обстановка на реках и озерах Мурманской области не вызывает опасений. К 15 апреля запасы воды в снеге на большей части территории региона уменьшились на 5-35% от максимальных показателей за зиму. Снегозапасы составляют от 40-100% от нормы, что ниже показателей прошлого года. Кроме того, как прозвучало в докладе, прочность льда на водоемах продолжает интенсивно уменьшаться. Толщина ледяного покрова сейчас составляет 37-80 см, что также ниже значений 2020 года на 5-30 см.

Во избежание несчастных случаев жителей Мурманской области призывают соблюдать правила поведения и меры безопасности на водоемах во время весеннего половодья.

«В третьей декаде апреля ожидается вскрытие большинства рек Мурманской области, что раньше нормы на 20 дней. Максимальный уровень половодья мы ожидаем ниже нормы на 10-55 см. Обращаю внимание, что формирование максимальных уровней воды на реках будет зависеть в том числе от погодных условий в период вскрытия водоемов. Гидрометеоусловия могут внести существенные коррективы в прогноз. Соответствующую информацию мы будем незамедлительно доводить до заинтересованных служб», – прокомментировала Оксана Чаус.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на заседании КЧС и ПБ Мурманской области поставлены задачи по безаварийному прохождению паводка и подготовке к пожарооопасному сезону. По информации регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, уже утвержден план мероприятий по охране лесов от пожаров в предстоящем летнем периоде.