В третий раз стартовал проект «Творческая осень» Единого волонтерского центра Мурманской области

В новом сезоне социального творческого проекта для женщин, живущих в военных городах и небольших населённых пунктах Мурманской области, появились новые муниципалитеты - Алакуртти, Оленегорск и Североморск-3.

Первым 16 сентября приняло эстафету марафона мастер-классов село Алакуртти. На базе школы №3 прошли больше тридцати занятий от девятнадцати мастеров в области декоративно-прикладного искусства, а также лекции по раскрытию творческих способностей – вокальных, речевых и даже искусству комплиментов.

«Недавно я с коллегой создала свой детский клуб в Алакуртти с помощью «Губернаторского старта» и с прошлого года принимаю участие в «Творческой осени». Сначала в Видяево, а в этом году уже у себя дома. Я надеюсь, наши женщины сегодня прониклись творчеством и будут продолжать наполнять свою жизнь и себя», - рассказала одна из организаторов «Творческой осени» в Алакуртти Анастасия Шкурина.

На протяжении дня участницы фестиваля учились создавать броши и шкатулки, ловцов снов и свечи, расписывать холщовые сумки, шить куклу-оберег и печь пирожные.

Приглашенные эксперты-волонтёры из Мурманска, Североморска, Никеля и Алакуртти поделились своими знаниями и секретами мастерства.

«Самое главное, чего бы хотелось, чтобы женщины Алакуртти нашли свою изюминку. «Творческая осень» - это как раз такой толчок для нашего развития. А ещё важно в это трудное время - объединяться, общаться и поддерживать друг друга», - отметила Ксения Руссу, участница женского совета жён военнослужащих Алакуртти.

Продолжится «Творческая осень» 14 октября – в Оленегорске, а завершится в этом году 25 ноября – в Североморске-3.

«Такие проекты, как наша «Творческая осень» - вдохновение для женщин, которые с раннего детства живут в военных городках или, выйдя замуж, уезжают далеко от дома, и хотят продолжать общаться, развиваться, делать шаги вперед. Наша миссия - создать комфортные и безопасные площадки для творческого общения и самовыражения. Главным итогом и ценностью мы видим успехи участниц, их горящие глаза и улыбки», - подвела итоги первого мероприятия этого сезона «Творческой осени» Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области.

«Творческая осень» — это продолжение интерактивной образовательной конференции «Звезда Севера». С 2021 года творческое общение объединило более 2500 гостей, волонтёров, рукодельниц, экспертов, художников и преподавателей креативных индустрий, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru