В тройку лидеров по росту цен в магазинах Мурманской области прорвалось питьевое цельное стерилизованное молоко

В магазинах Мурманской области с 30 мая по 5 июня текущего года возросли цены на картофель (на 8,2%), свежую белокочанную капусту (на 2,7), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 2,1), морковь (на 2,0), яблоки (на 0,8%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период подешевели репчатый лук (на 5,1%), шлифованный рис (на 1,4), куриные яйца (на 1,1), гречневая крупа (на 0,9), пищевая поваренная соль (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.