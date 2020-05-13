В тройку самых лучших портов вошёл морской торговый порт в Мурманске

Российский сервис бронирования жилья «Tvil.ru» в преддверии 13 мая – Дня Черноморского флота – опросил пользователей соцсетей, какие порты лучшие в стране.

Большинство пользователей соцсетей (33,93%) проголосовало за морской порт в Новороссийске. Второе место поделили «Большой порт Санкт-Петербург» и «Порт-Кавказ» в Крыму, набравшие по 17,86% голосов.

В тройку самых лучших портов также вошёл Мурманский морской торговый порт — 17,65% (на 12.00 13 мая).

- Туристам также нравятся морские порты в городах Находка и Туапсе (по 7,14%), а также порт «Ванино» в Хабаровском крае (3,57%), — отметили в пресс-службе сервиса.