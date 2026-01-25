В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»Энергетики планируют дать электричество на обесточенные объекты в первой половине дня
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.26 11:45

В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»

«Вместо тысячи слов – видео, из которого становится понятно, в каких условиях сегодня приходится работать энергетикам, чтобы вернуть свет в дома северян, - пишет глава региона. - Как видно на кадрах, погода в тундре значительно отличается от той, что мы видим из окон: сильный мороз, ветер, туман и мощное обледенение опор и линий ЛЭП.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил небольшой комментарий и видео о ходе аварийных работ на месте аварии на высоковольтных линиях «Россетей».

Сейчас идёт монтаж новых опор ЛЭП. Пять металлических основных опор уже доставлены - осталось дождаться подходящих погодных условий, чтобы вертолётом доставить их к местам установки.

Спасибо героям, которые в круглосуточном режиме бьются за то, чтобы в домах северян был свет и тепло.

В данный момент проводим оперативный штаб. После него расскажу об актуальном статусе ситуации».

 

 

