В трудных погодных условиях идёт монтаж новых опор ЛЭП на линиях «Россетей»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» разместил небольшой комментарий и видео о ходе аварийных работ на месте аварии на высоковольтных линиях «Россетей».

«Вместо тысячи слов – видео, из которого становится понятно, в каких условиях сегодня приходится работать энергетикам, чтобы вернуть свет в дома северян, - пишет глава региона. - Как видно на кадрах, погода в тундре значительно отличается от той, что мы видим из окон: сильный мороз, ветер, туман и мощное обледенение опор и линий ЛЭП.

Сейчас идёт монтаж новых опор ЛЭП. Пять металлических основных опор уже доставлены - осталось дождаться подходящих погодных условий, чтобы вертолётом доставить их к местам установки.

Спасибо героям, которые в круглосуточном режиме бьются за то, чтобы в домах северян был свет и тепло.

В данный момент проводим оперативный штаб. После него расскажу об актуальном статусе ситуации».

Фото и видео: https://vk.com/clip537777114_456244035