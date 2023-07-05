В Туломе капитально ремонтируют сельский дом культуры

В Мурманской области капитально ремонтируют Туломский сельский дом культуры. К работам на объекте в рамках Государственной программы Мурманской области «Культура», являющейся частью национального проекта «Культура», а также плана «На Севере – жить» приступили в апреле 2023 года.

Подрядной организации необходимо до конца 2024 года выполнить комплексный ремонт внутренний помещений ДК, заменить внутренние инженерные системы и кровлю, а также обновить входную группу и установить новую систему видеонаблюдения.

«Капитальный ремонт сельского дома культуры обеспечит создание современных условий по организации досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, развитие творческих способностей всех категорий населения», – отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на данный момент на объекте уже наполовину выполнен монтаж электросетей и практически завершен ремонт кровли с ее утеплением и ветрозащитой. На первом этаже здания оштукатурены стены и собраны строительные леса в концертном зале. Также рабочие приступили к капитальному ремонту входной группы: оштукатурили крыльца и залили ступени.

Фото: https://gov-murman.ru