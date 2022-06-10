В рамках Года культурного наследия народов России в Туломе планируется создание этнографического комплекса, который позволит в дальнейшем сохранять культуру коренных малочисленных народов Севера и развивать туристический потенциал на Кольском полуострове.

Этнографический комплекс будет включать в себя ремесленную мастерскую, арт-объекты, жилища коренных малочисленных народов, музеи, фотозоны, информационные стенды и иные сооружения в национальном стиле.

Постановление о финансировании из областного бюджета проекта по созданию этнографического комплекса и благоустройству прилегающей к нему территории накануне было подписано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Идея по созданию комплекса была впервые озвучена в феврале текущего года на встрече саамских лидеров с главой региона в преддверии празднования Международного дня саамов и нашла поддержку правительства Мурманской области и администрации Кольского района.

Реализация проекта окажет влияние на создание дополнительных рабочих мест в муниципальном образовании, будет способствовать сохранению национальных традиций, развитию промыслов и ремесел, популяризации этнокультурного наследия, а также пополнит региональный рынок сувенирной продукцией, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.