В Туломе прошёл творческий фестиваль «В единстве наша сила»

Мероприятие было посвящено Международному дню коренных народов мира. В торжественном открытии праздника принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, Сергей Дубовой отметил:

— Сегодня здесь собрались творческие, яркие и активные жители Мурманской области, те, кто бережно хранит традиции и культурное наследие коренных малочисленных народов Севера. Кольский край - это место, где переплетаются разные культуры, образуя неповторимый облик региона. Мудрость коренных народов, их взгляд на мир, способность жить в гармонии с природой - все это бесценное богатство и наша гордость.

Спикер поблагодарил организаторов мероприятия и представителей общественных организаций за сохранение народных традиций, активность и неравнодушие, а также большую работу по поддержке саамской культуры, укреплению дружбы народов в нашем многонациональном российском обществе.

За плодотворную общественную деятельность, неоценимый вклад в дело сохранения традиций, языка и культуры коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов Благодарственные письма регионального парламента Сергей Дубовой вручил солистке и аккомпаниатору саамского фольклорного коллектива «Елле» Любови Стетюхе и Игорю Малееву.

Главным событием фестиваля стал первый открытый областной кулинарный конкурс «Арктическая уха». Участниками зрелищного состязания стали четыре команды. Кроме этого, для посетителей мероприятия организаторы подготовили концертную программу, выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по рукоделию, экспозицию предметов саамского быта и традиционных костюмов.

Завершился фестиваль подведением итогов конкурса и хороводом дружбы.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/ea5/cjqa18seh4tx8kb0res96g6vscstv5a0.JPG