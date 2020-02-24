В Туломе состоялся семейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей»

В посёлке Тулома прошёл очередной однодневный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей». В нём ежегодно принимают участие - активные семьи, увлечённые этим видом зимнего спортом. Состязание проводится программой «Добрый лёд» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко совместно с Федерацией хоккея России.

- Маленький населенный пункт - село Тулома становится такой хоккейной столицей Кольского района, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - У нас не только Тулома, у нас и Мурмаши, и Верхнетуломский, и Междуречье. Мы упор делаем на зимние виды спорта и сегодня на фестиваль «Добрый лёд» вышли и папы, и мамы, и семьи.

В баталиях приняли участие 50 команд - 150 участников. Дивизионы - семейные, девичьи, мальчишеские и для совсем начинающих - с 5 лет. Возраст значение не имеет, подготовка также, профессионального владения клюшкой от участников никто не требует - главное желание и любовь к этому виду зимнего спорта.

- Это действительно самый массовый и самый семейный вид спорта, который нас всех объединяет, - сказал Андрей Малхасян, депутат Совета депутатов Кольского района. – Хочу отметить, что перед Россией стоят большие задачи дальнейшего развития страны, а чтобы эти задачи решать, необходима хорошая физическая форма, духовная и интеллектуальная сила, а хоккей развивает такие качества как выносливость, сила духа и умение играть в команде. Это поможет нашему подрастающему поколению добиться больших результатов в будущем.