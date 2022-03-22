В «Туломе» увеличили продуктивность дойного стада

На предприятии «Тулома» за два года удалось увеличить продуктивность дойного стада, а средний дневной удой вырос с 8,8 до 13,6 литров на голову. О результатах работы предприятия в 2019-2021 годах и планах на 2022-2024 годы рассказала директор предприятия Светлана Доголева на совещании с депутатами Мурманской областной Думы.

В совещании 21 марта на площадке регионального парламента приняли участие депутаты Думы, заместитель uубернатора области Ольга Кузнецова, министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, директор предприятия «Тулома» Светлана Доголева. Совещание в`л заместитель gредседателя Думы Евгений Никора.

«Как следствие, появились объёмы молока, которые позволить расширить географию продаж. Представленность продукции в магазинах торговой сети «Магнит» выросла с 25 до 153 магазинов, «Пятёрочка» с 20 до 140 магазинов. Также в 2020 году запустили интернет-магазин, оборот которого на сегодняшний день составляет до 2,2 миллиона рублей в месяц. Расширен ассортимент, введена социальная линейка продуктов», – отметила руководитель сельскохозяйственного предприятия.

Как отмечено в ходе доклада, «Туломе» были выделены беспрецедентные суммы региональной государственной поддержки – субсидии на возмещение затрат в сфере животноводства и на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства. Общий объем субсидий составил в 2020 году – 230,9 млн рублей, в 2021 году – 256,6 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, основными проблемами предприятия остаются рост цен на основные статьи расходов и изношенная материально техническая база. Для обновления парка техники в 2021 году согласован инвестиционный план развития, финансируемый из бюджета Мурманской области.

«Чтобы полностью отказаться от субсидии на финансовое оздоровление и выйти в самоокупаемость, необходимо увеличить продуктивность до 22 литров на голову, на площадке Лейпи средний дневной удой уже составляет 18,6 литров на голову», – подчеркнула Светлана Доголева.

В завершение встречи Евгений Никора отметил конструктивность состоявшегося разговора и важность вопроса, непосредственно связанного с обеспечением продовольственной безопасности и устойчивого развития экономики Мурманской области в условиях беспрецедентного санкционного давления на нашу страну. Депутаты и далее планируют держать ситуацию на предприятии «Тулома» в зоне особого внимания.