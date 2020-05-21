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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.20 08:15

В Туломе заасфальтируют дорожки в сквере и приведут в порядок дворы

Руководители Кольского района Александр Лихолат и Андрей Малхасян проинспектировали ход работ по благоустройству Туломы. На еженедельном оперативном совещании, которое проходило в формате видео-конференц связи, губернатор Андрей Чибис обратил внимание на плачевное состояние нескольких общественных пространств в селе. Замечания уже начали устранять.

Прежде всего, принято решение этим летом заасфальтировать дорожки, ведущие через новый сквер к остановке общественного транспорта. Весной, в период таяния снега, грунтовые тропинки превращались в одну сплошную лужу, что создавало неудобство для жителей. Чуть выше сквера продумают и систему водоотвода, чтобы ручейки с талой водой не стекали в парк.

Принято решение и по уборке самих остановочных комплексов. Сейчас региональная трасса «Кола – Лотта», её обочины и остановки, находятся в ведении «Мурманскавтодора». Уже в эту пятницу администрация Кольского района планирует подписать договор с дорожниками и их подрядчиками о передаче полномочий по уборке комплексов, одного в самой Туломе и ещё шести в Причальном, в ведение района. Это позволит обеспечить их более качественную и регулярную уборку. Также будут почищены от мусора и обочины дороги.

Вызвали вопросы у руководителей района и шины, сваленные возле дома № 10 на улице Мира и дома № 1 на улице Сафонова. Видно, что раньше шины использовали в качестве клумб, их сняли, однако вывезти забыли.

Александр Лихолат также отметил, что лужи в этом дворе необходимо срочно засыпать щебнем, иначе ходить без высоких резиновых сапог возле домов просто невозможно. Кстати, сам двор будет включён в план ремонтов и заасфальтирован уже в следующем году.

Как должен выглядеть современный двор возле многоквартирного дома, можно увидеть буквально в нескольких шагах. На Школьной, 6 подрядчик уже приступил к благоустройству территорий. Люди и техника работают без перерывов на обед. Результат налицо. Старый, разбитый асфальт удалось снять буквально за несколько дней. Уже уложена подушка из щебня, установлен бордюр. Его, привезли из Санкт-Петербурга. Рядом скоро начнут монтировать многофункциональную детскую площадку.

В этом году отремонтируют и фасад трёхэтажки по адресу улица Школьная дом № 2. Деньги на аварийные работы выделены из бюджета района.

Осмотрели Александр Лихолат и Андрей Малхасян и ремонт сельского ДК. В начале февраля Тулому посетил губернатор региона. Тогда Андрей Чибис отметил плачевное состояние санузлов в учреждении культуры. Работы уже вышли на финишную прямую, помимо этого, по просьбе местных жителей, в здании оборудуют помещение для проведения торжественных мероприятий. Все работы субсидировались из бюджета Кольского района.

 

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