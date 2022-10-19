В Туманном завершены работы по капитальному ремонту крыши

В этом году капитальный ремонт проводится в отдаленных населенных пунктах Мурманской области. Так, завершены работы по капремонту крыши дома №8 на улице Энергетиков в Туманном. Об этом сообщила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Конечно, Туманный – не самый труднодоступный населённый пункт, но и тут есть свои нюансы. 40 километров грунтовки создают определенные сложности с доставкой строительных материалов, а микроклимат, отличающийся сильными ветрами и осадками, вносит коррективы в график работ. Однако подрядчик смог преодолеть все трудности и выполнить капитальный ремонт крыши», – отметила Юлия Барсукова.

Как сообщает региональное Министерство строительства, на существующее покрытие был смонтирован каркас, уложен утеплитель, гидроветрозащитная пленка и два слоя нового кровельного покрытия. Теперь жителям дома не страшна любая погода на побережье Баренцева моря.

Фото: https://gov-murman.ru